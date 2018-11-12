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رياضة

ناتشو يوجه رسالة قوية لجماهير ريال مدريد

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:00 م
ناتشو نجم ريال مدريد
ناتشو نجم ريال مدريد
حسن العمدة
وجه ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، الشكر لجماهير النادي على دعمهم له، بعد إعلان الملكي عن إصابته، اليوم "الإثنين".

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة ناتشو بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، حيث سيغيب اللاعب لفترة طويلة قد تصل إلى شهرين.

ونشر ناتشو، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا: "ليس من السهل أبدا التوقف بسبب الإصابة، وسأبدأ في العمل من الآن للعودة للفريق في أقرب وقت ممكن. شكرا لكم جميعا على دعمكم".

وكان ناتشو، قد تعرض أمس الأحد، للإصابة خلال مواجهة سيلتا فيجو، التي فاز بها الملكي بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا.
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