محمد الباز مشيدا بوزيرة الهجرة: دي قلب الأسد

شن الإعلامي محمد الباز، هجوما عنيفا على النائبة الكويتية صفاء الهاشم؛ حول تصريحاتها اليوم لوزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم.



وأضاف الباز في برنامج " 90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن السفيرة نبيلة مكرم سيدة تنال الاحترام والتقدير على مدار تاريخها العريق، قائلا " نبيلة تلقب بقلب الأسد؛ لوقوفها بجانب المصريين " ، وحصول المواطنة المصرية على حقوقها بعد التعدي عليها في دولة الكويت.



واوضح أن صفاء الهاشم لا تعبر عن الشعب الكويتي الذي ينال الاحترام من الدولة المصرية، في تصريحاتها ضد المصريين والدولة.