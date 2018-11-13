ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد الباز مشيدا بوزيرة الهجرة: دي قلب الأسد

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:59 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
حسام الحارتي
شن الإعلامي محمد الباز، هجوما عنيفا على النائبة الكويتية صفاء الهاشم؛ حول تصريحاتها اليوم لوزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم.

وأضاف الباز في برنامج " 90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن السفيرة نبيلة مكرم سيدة تنال الاحترام والتقدير على مدار تاريخها العريق، قائلا " نبيلة تلقب بقلب الأسد؛ لوقوفها بجانب المصريين " ، وحصول المواطنة المصرية على حقوقها بعد التعدي عليها في دولة الكويت.

واوضح أن صفاء الهاشم لا تعبر عن الشعب الكويتي الذي ينال الاحترام من الدولة المصرية، في تصريحاتها ضد المصريين والدولة.
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة .. السبكي ينفي التعاقد مع حمو بيكا

الوزير اليهودي في الحكومة التونسية يرد على اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

مصرع شاب في حفرة أثرية.. ولجنة هندسية: استمرار البحث عن الجثة يهدد حياة سكان العقار

الجيش الفرنسي يسخر من دونالد ترامب

استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد السكندري

«صدى البلد» ينفرد بنشر حركة تنقلات عدد من القيادات التنفيذية بالجيزة

الخارجية الروسية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن قصف غزة.. وتثمن الجهود المصرية

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

حكمت المحكمة.. المشدد 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق والسجن عام لـ أبو تريكة.. تحديد جلسة للحكم على المطربة بوسي وأخرى لمحاكمة قاتل طالب الرحاب.. وتأجيل محاكمة محاولة اغتيال النائب العام المساعد

القيعي: استجبنا لطلبات البدري باستثناء لاعب واحد

محمد صلاح يصل القاهرة لمشاركة المنتخب في مباراة تونس..فيديو

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

فيديو

كواليس قفزة تامر حسني في فيلم البدلة.. فيديو
طرح برومو فيلم بوكيمون.. والعرض فى مايو المقبل
تامر حسني يكشف سبب مشاركة الشاب خالد في أغنية.. فيديو
تامر حسني يكشف سبب رفضه المشاركة في The Voice للكبار.. فيديو
محمد صلاح يكشف سر العلامة الإباحية فوق قميصه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟