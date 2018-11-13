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أحمد الجارالله: القضاء الكويتي عادل ولا يوجد به أي عنصرية أو تمييز

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:09 م
صدى البلد
حسام الحارتي
وجه أحمد الجار الله ، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، الشكر لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم على موقفها الرائع، بعد هجوم النائبة الكويتية صفاء الهاشم مؤخرا، قائلا " الإساءة لم تخرج من شعب الكويت ".

وأكد الجارالله في تصريحات هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، المذاع عبر فضائية " النهار"، أن من اعتدى على المواطنة المصرية في الكويت سينال جزاءه بشدة، مضيفا القضاء الكويتي عادل ولا يوجد به أي عنصرية أو تمييز.

وأردف: "لا أحد يساوم على مصر، أو على العلاقات المصرية الكويتية بين الشعبيين وستظل في التحام إلى الأبد ".
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