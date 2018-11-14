مشعل بن فهم السلمي: نولى اهتمامًا بالغًا بدور المرأة في المجتمعات العربية

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور أن البرلمان العربي يولي أهمية بالغة للدور الكبير والمقدر الذي تقوم به المرأة في المجتمعات العربية، انطلاقًا من الإيمان بمكانتها في المجتمع العربي، وأهمية مشاركة المرأة وممارستها لحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كجزء مهم في عملية التنمية الشاملة في الدول العربية.





جاء ذلك في كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي حول المشاركة السياسية للمرأة (العدالة والتنافسية العالمية) الذي بدأ أعماله بمملكة البحرين اليوم.





وقال السلمي في كلمته إن البرلمان العربي الذي يمثل نموذجًا عمليًا لحرص القيادات والأنظمة العربية على ترسيخ وتأكيد المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة، وتجلى ذلك في نظامه الأساسي الذي أكد على تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من إجمالي أعضائه.





وأضاف: "وحرصًا من البرلمان العربي على البناء على هذه الرؤية والتوجه، أقر البرلمان العربي "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، كأول تشريع يُسنه، لتكون إطارًا ونموذجًا تشريعيًا عربيًا ومرجعًا في القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقًا يعكس التوافق العربي، حيث جاءت الوثيقة نتاجًا لجهد كبير ودراسات معمقة وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عقدها البرلمان العربي في عددٍ من الدول العربية، وكانت البداية من هنا من مملكة البحرين وغطت هذه الورش الخمس كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، وسيُطلق البرلمان العربي قريبًا هذه الوثيقة بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة حيث أكدت الوثيقة بأنه لا مجال للحديث عن التنمية الشاملة والمتوازنة في المنطقة العربية، ولا عن التنمية الإنسانية، ولا عن التنمية المستدامة، دون المشاركة الفعالة والتمكين التام للمرأة وتهيئة الظروف لتمتعها بحقوقها وتأكيد ودورها".





وجدد السلمي، التزام البرلمان العربي، بالاستمرار في دعم قضايا المرأة العربية وتعزيز مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وتنمويًا، والدفع بالمشاركة السياسية للمرأة إلى أعلى المستويات، وصولًا لأن تأخذ مسارًا أكثر تأثيرًا وفاعلية في المجتمع العربي.





وقال إن مثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة المعنية بالمرأة، تمنحنا الفرصة لتقييم ومراجعة مكتسباتنا والوقوف على التقدم المحرز في قضايا المرأة بمجتمعاتنا العربية، فعلى الرغم من الظروف والتحديات غير المسبوقة التي تمر بها منطقتنا العربية، إلا أن مثل هذه المؤتمرات تعطينا قوة دفع جديدة، فحواراتنا وتبادل الخبرات توفر لنا حلولًا غير تقليدية؛ وتساعد على إيجاد سبل سريعة لإحداث التغيير بمنهجيات وأدوات عمل مبتكرة وفعالة، وتساهم في بناء واقع جديد للمرأة، والتغلب على المعوقات التي تقف أمام حقوق وتطلعات المرأة، في ظل الإرادة السياسية العربية والدعم غير المسبوق للمرأة العربية.





وبعث السلمي، تحية إجلال وتقدير للمرأة الفلسطينية المجاهدة والمناضلة والصابرة، التي صمدت وما زالت صامدة، ضد استمرار الاحتلال والعدوان الصهيوني الغاشم، على حقوقها وحقوق أطفالها وأرضها ومكتسباتها، وتناضل في أوضاع إنسانية في غاية الصعوبة في ظل تهجيرٍ واعتقالٍ وفقدانٍ للمُعيل.





كما أشار السلمي في كلمته إلى الوضع المتردي الذي تعيشه المرأة في مخيمات اللجوء في سوريا والعراق واليمن والصومال، في ظل الأوضاع غير المستقرة بسبب الإرهاب المقيت الذي ضرب هذه الدول، لذا يعمل البرلمان العربي مع الأمم المتحدة والدول المستضيفة لهم على تخفيف معاناتهم خاصة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال.





وأعرب عن أمله أن تتوج نتائج هذا المؤتمر إلهام بتدابير وإجراءات عملية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة لمزيدٍ من تمكين المرأة العربية من تأدية رسالتها، ودورها السياسي والتنموي المتصاعد عربيًا ودوليًا في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.



