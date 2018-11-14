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رئيس مجلس الأمة الكويتي يرد على النائبة صفاء الهاشم

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:07 م
رئيس مجلس الأمة الكويتي
رئيس مجلس الأمة الكويتي
هاني حسين
قال مرزوق الغانم ، رئيس مجلس الأمة الكويتي، إننا لا نحتاج إلى التأكيد على العلاقات التاريخية الخاصة بين الشعبين المصري والكويتي، وتلك العلاقات لا يمكننا أن نعبر عنها في دقائق معدودة.

وأضاف " الغانم" في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " أون أي"، قائلا:" لا يمكن لأي حادثة أن تؤثر على علاقة تاريخية وعلاقات دم، فالدم المصري موجود تحت التراب الكويتي، وما أتمناه ألا ينجح أحد في إثارة فتنة بين الشعبين المصري والكويتي ولن ينجح أحد في فعل ذلك".

وتابع:" أشقاؤنا المصريون المقيمون في الكويت يشاركون في عملية بناء الكويت، ومصر داعمة للكويت والكويت داعمة لمصر، والحوادث الفردية والاستثنائية تحدث في كل مكان، ولكن كلنا ثقة في القضاء الكويتي العادل".
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