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حوادث

إصابة 13 عاملاً في حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:51 ص
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
محمد الطحاوي
وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم حادث تصادم بين أتوبيسين لنقل العمال علي طريق "بلبيس / العاشر من رمضان" مما أدي إلي إصابة ما يقرب من 13 عاملا كانوا في طريقهم إلي مصانع مدينة العاشر من رمضان وتم نقلهم إلي مستشفي بلبيس المركزي.

كان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم علي طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" كانو يقلون عمال المصانع وبسبب تخطي سيارة نقل الطريق بطريقة عكسية أدي ذلك الي تصادم الأتوبيسين وعلي الفور تم الدفع برجال المرور لإعادة فتح الطريق وإخطار مديرية الصحة بالشرقية.

من جانبه أكد الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الطوارئ بصحة الشرقية، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين والبالغ عددهم 13 حالة إلى مستشفى بلبيس لتلقي العلاج اللازم وإصاباتهم متنوعة ما بين كدمات وكسور بسيطة.
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