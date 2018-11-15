استقالة وزير الدولة البريطاني لشئون أيرلندا الشمالية

أعلن وزير الدولة البريطاني لشئون أيرلندا الشمالية شاليش فيرا، استقالته من منصبه، في أعقاب مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).



وقال فيرا -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم، الخميس: "بكثير من الحزن والأسف قدمت استقالتي كوزير لشئون أيرلندا الشمالية لرئيسة الوزراء"، وأضاف: "لقد تشرفت بتولي هذا المنصب، وسأعتز دائما بذكرياتي هناك".



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توصلت إلى مسودة اتفاق ينظم عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد محادثات استمرت لأكثر من عام، فيما أثارت المسودة مخاوف من اندلاع خلافات واستقالات من وزراء الحكومة البريطانية.

