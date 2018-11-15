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محافظات

صرف تعويضات لمزارعي سيناء المتضررين من الإرهاب

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:23 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
أعلنت محافظة شمال سيناء عن دفعة جديدة، من أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش ورفح والشيخ زويد.

وقال بيان صادر عن المحافظة أن عدد المستحقين يبلغ عددهم 119 فردا من أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزي العريش «توطين» والشيخ زويد بمناطق الخروبة، الجورة وأبو الفيتة.

وتضمنت كشوف الصرف أسماء 14 مستحقا في مركز الشيخ زويد، و25 مستحقا في مركز رفح و 74 مستحقا في مركز العريش.

كما تم عرض أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات عن مركز العريش «توطين»، بعد فحص ومراجعة ملفاتهم في ضوء ما ورد بقواعد الصرف، وكذلك مركز الشيخ زويد، ومنطقة الخروبة، ومنطقة الجورة، ومنطقة أبو الفيتة، وتخصيص مدة 15 يوما للطعن.
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