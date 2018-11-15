إسرائيل تعلن الطوارئ وتخلى وزارة الخارجية وتغلق الشوارع بسبب قنبلة

ذكر موقع "والاه" العبرى اليوم، الخميس، أن إسرائيل شهدت حالة من الطوارئ عقب العثور على قنبلة داخل وزارة الخارجية، وعلى الفور تم إخلاء المبنى وإعلان الطوارئ وإغلاق الشوارع المجاورة للوزارة.



وعثرت الشرطة الإسرائيلية اليوم على جسم غريب يعتقد أنه قنبلة داخل مبنى وزارة الخارجية الإسرائيلية بمدينة القدس.



وأشار موقع "والاه" العبري، إلى أن طواقم من الشرطة الإسرائيلية، توجهت إلى المكان، وباشرت بإجلاء الموظفين من المبنى، وأغلقت شارع "رابين" في كلا الاتجاهين واستدعت طواقم المتفجرات.