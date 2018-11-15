تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

عاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس، من ألمانيا بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية، التي كشفت عن ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال ورم في الرقبة يضغط علي الحبل الشوكي، وهو ما تسبب في آلام العمود الفقري التي يعاني منها منذ عدة أشهر.



وكان الخطيب اكتشف وجود هذا الورم في شهر أغسطس الماضي، ولكنه فضل ألا يعلن عنه وقرر تأجيل العملية الجراحية المرة بعد الأخرى لإرتباطه بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، ثم مفاوضات عقود الرعاية الجديدة، ثم مساندة الفريق الأول لكرة القدم الكرة للنادي بعد وصوله للأدوار النهائية في بطولة أفريقيا، إلا أن الطبيب المعالج للكابتن محمود الخطيب حذر من خطورة تأخير التدخل الجراحي لأكثر من ذلك، وقرر إجراء العملية الجراحية يوم الإثنين المقبل.





وحضر محمود الخطيب اليوم الخميس إلي النادي الأهلي وأجري عدة لقاءات مع الكابتن محمد يوسف، مدرب عام الفريق الأول والقائم بأعمال مدير الكرة، وباتريس كارتيرون المدير الفني، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وجرت مناقشتهم في تقاريرهم الإدارية والفنية والطبية عن الفريق الأول لكرة القدم عن الفترة السابقة منذ بداية الموسم.





ثم انعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وتمت مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي ستقعد يومي ٢٣ و ٢٤ نوفمبر، كما أطلع الخطيب المجلس علي فحوي الإجتماعات التي عقدها صباح اليوم، وعن احتياجه لثماني وأربعين ساعة للقيام بدراسة وافية للتقارير التي عرضت عليه، قبل إصدار قرارات بتغييرات في قطاع الكرة.





وعرض الخطيب رؤيته المستقبلية بخصوص إدارة قطاع كرة القدم في النادي والخطة المطلوبة علي المدي القريب والمتوسط لإعادة بناء الفريق الأول، والتي ناقشها واعتمدها مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار القرارات التالية:





١- إلغاء لجنة كرة القدم بالنادي الأهلي، وتوجيه الشكر لعبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق علي جهدهم المخلص علي خلال الفترة السابقة.





٢- تفويض محمود الخطيب بالإشراف علي قطاع الكرة القدم في النادي الأهلي.





٣- إضافة هيثم عرابي لإدارة التعاقدات بالنادى الأهلى.





٤- استكمال اجتماع مجلس إدارة للنادي الأهلي يوم السبت المقبل ١٧ نوفمبر لاعتماد القرارات الخاصة بالتغييرات المطلوبة في قطاع كرة القدم.





كما تقرر أن يترأس محمود الخطيب اجتماعا آخر يوم السبت مع لجنة التعاقدات، لتكليفهم بتوفير الإحتياجات العاجلة للفريق الأول في المراكز المختلفة، علي أن تقوم اللجنة بالمتابعة مع الكابتن الخطيب أثناء رحلته العلاجية حتي يعود بسلامة الله إلي أرض الوطن.