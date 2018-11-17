نقل جثمان الشهيد ساطع النعماني من مطار القاهرة لأحد المستشفيات.. شاهد

غادر مطار القاهرة الدولي، جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني، متوجها إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، استعدادا لأداء صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر ليوراى بعدها الثرى إلى مثواه الأخير.



وكان في استقبال الجثمان أسرة الشهيد ساطع النعماني ووفد أمني من وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية بمطار القاهرة، وخرج الجثمان عقب انتهاء الإجراءات الخاصة به.



وشهد محيط منفذ 35 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات أمنية مكثفة لوصول، جثمان العميد ساطع النعماني، القادم من لندن على متن رحلة مصر للطيران رقم 780، بعد انتهاء كافة الإجراءات من قبل السلطات في لندن بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك.



ورحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.



يذكر أن العميد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور ، كان قد أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجة بعدة دول وعاد لعمله من جديد.