غدا.. طقس معتدل نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 25 درجة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه سيسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة بالقاهرة 25 درجة.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.