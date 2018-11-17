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رياضة

إبراهيم صلاح: الأهلي واجه الترجي بنفس ظروف الزمالك أمام الوداد في 2016

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:53 م
ابراهيم صلاح
ابراهيم صلاح
عمرو ابوبكر
تحدث إبراهيم صلاح لاعب نادي المقاولون العرب عن الخسارة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في عام 2016 عندما كان لاعبًا في صفوف نادي الزمالك.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "شعرنا بالاطمئنان في لقاء الإياب أمام الوداد المغربي بعد الفوز ذهابًا بأربعة أهداف نظيفة نتعرض للخسارة بخماسية في مباراة العودة".

متابعًا "الوداد فريق مرعب على أرضه وجماهيره بشكل خاص وجماهير شمال افريقيا بشكل عام تجيد الضغط على المنافسين وهو ما حدث في مباراة الأهلي والترجي ايضًا".

مختتمًا تصريحاته "الزمالك كان قادر هزيمة الوداد بأكثر من اربعة أهداف في لقاء الذهاب".
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