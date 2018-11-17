إبراهيم صلاح: الأهلي واجه الترجي بنفس ظروف الزمالك أمام الوداد في 2016

تحدث إبراهيم صلاح لاعب نادي المقاولون العرب عن الخسارة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في عام 2016 عندما كان لاعبًا في صفوف نادي الزمالك.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "شعرنا بالاطمئنان في لقاء الإياب أمام الوداد المغربي بعد الفوز ذهابًا بأربعة أهداف نظيفة نتعرض للخسارة بخماسية في مباراة العودة".





متابعًا "الوداد فريق مرعب على أرضه وجماهيره بشكل خاص وجماهير شمال افريقيا بشكل عام تجيد الضغط على المنافسين وهو ما حدث في مباراة الأهلي والترجي ايضًا".



