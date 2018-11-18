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فن

محمد عادل إمام وفتحي عبد الوهاب يبدأن تصوير لص بغداد

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:29 ص
صدى البلد
سمر سعد
بدأ محمد عادل إمام تصوير فيلم "لص بغداد" أمس السبت فى حى المنيرة تحت إشراف المخرج أحمد خالد موسى، وجمعت المشاهد الأولى بينه وبين فتحى عبد الوهاب.

وكتب محمد عادل إمام أنه بدأ التصوير عبر صفحته على فيسبوك: "توكلنا على الله.. أول خطوة فى مشروع ضخم.. فيلم لص بغداد ادعولنا".

ويشارك فى بطولة الفيلم أمام محمد عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

وكان تعرض العمل لأزمة بسبب اعتذار البطولة النسائية عن الفيلم وكانت آخر المعتذرات الفنانة دينا الشربينى التى حلت بدلا منها الفنانة ياسمين رئيس.
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