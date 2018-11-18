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برلمان

وزير الشباب يتفقد عدداً من مراكز الشباب بنجع حمادي.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:11 م
وزير الشباب يتفقد
وزير الشباب يتفقد عدد من مراكز الشباب بنجع حمادى
معتز الخصوصى
قال اللواء خالد خلف عضو مجلس النواب عن نجع حمادى إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتح صباح اليوم مركز شباب قرية "هو" بنجع حمادى وتفقد عددا من مراكز الشباب ، منها مركز شباب قرية القمانة ، ومركز شباب أولاد نجم ، ومركز شباب نجع حمادى.

وأشار خلف فى بيان صحفى له إلى أن وزير الشباب وعد بإنشاء مبنى جديد لمركز شباب قرية القمانة الذى سبق أن صدر له قرار بالإزالة والهدم عام 2011 من قبل الإدارة الهندسية بالشباب، ونظرًا لتهالك المبانى وتخوفًا من سقوطها فجأة أثناء ممارسة نشاط كرة القدم.

وأضاف " خلف الله " أن الوزير وعد أيضًا بأن يشمل مركز الشباب قاعة للمؤتمرات وأخرى للمناسبات.
وزير الشباب يتفقد عدداً من مراكز الشباب بنجع حمادي.. صور
وزير الشباب يتفقد عدداً من مراكز الشباب بنجع حمادي.. صور
وزير الشباب يتفقد عدداً من مراكز الشباب بنجع حمادي.. صور
وزير الشباب يتفقد عدداً من مراكز الشباب بنجع حمادي.. صور
وزير الشباب يتفقد عدداً من مراكز الشباب بنجع حمادي.. صور
وزير الشباب يتفقد عدداً من مراكز الشباب بنجع حمادي.. صور
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