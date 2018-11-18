وزير الشباب يتفقد عدداً من مراكز الشباب بنجع حمادي.. صور

قال اللواء خالد خلف عضو مجلس النواب عن نجع حمادى إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتح صباح اليوم مركز شباب قرية "هو" بنجع حمادى وتفقد عددا من مراكز الشباب ، منها مركز شباب قرية القمانة ، ومركز شباب أولاد نجم ، ومركز شباب نجع حمادى.





وأشار خلف فى بيان صحفى له إلى أن وزير الشباب وعد بإنشاء مبنى جديد لمركز شباب قرية القمانة الذى سبق أن صدر له قرار بالإزالة والهدم عام 2011 من قبل الإدارة الهندسية بالشباب، ونظرًا لتهالك المبانى وتخوفًا من سقوطها فجأة أثناء ممارسة نشاط كرة القدم.



