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رياضة

ابنة الخطيب توجه رسالة إلى جماهير الأهلى بعد خضوع والدها لعملية جراحية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:49 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
عمرو الحلوانى - ياسمين تيسير
وجهت نور الخطيب ابنة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، رسالة خاصة إلى جماهير القلعة الحمراء ومحبى كرة القدم فى كل مكان، من أجل الدعاء لوالدها الذى يخضع لعملية جراحية حاليا بألمانيا.

وقالت نور الخطيب، إن والدها يخضع الآن لعملية جراحية صعبة، بإحدى العيادات الخاصة بألمانيا، لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر.

وطالبت ابنة الخطيب، بالدعاء لوالدها من أجل تخطى هذه المرحلة الصعبة والعودة سالما غانما إلى أرض الوطن.

وأعلن الأهلى الخميس الماضي عن مرض الخطيب عبر بيان قال فيه: "عاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس من ألمانيا بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية، والتي كشفت عن ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي، وهو ما تسبب في آلام العمود الفقري التي يعاني منها منذ عدة أشهر".

وتابع البيان: "كان الخطيب قد اكتشف وجود هذا الورم في شهر أغسطس الماضي، ولكنه فضل ألا يعلن عنه وقرر تأجيل العملية الجراحية المرة بعد الأخرى لارتباطه بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، ثم مفاوضات عقود الرعاية الجديدة، ثم مساندة الفريق الأول لكرة القدم الكرة للنادي بعد وصوله للأدوار النهائية في بطولة أفريقيا".
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