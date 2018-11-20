ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محكمة أوروبية تدين تركيا لاضطهادها سياسي موال للأكراد

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:28 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بأن تركيا انتهكت حق صلاح الدين دمرداش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في محاكمة سريعة.

وصدر حكم على دمرداش، أحد أشهر الساسة الأتراك، بالسجن لأكثر من أربع سنوات في سبتمبر الماضي، لاتهامات تتعلق بالإرهاب بعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته.

وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورج في بيان "المحكمة خلصت إلى أن السلطات القضائية مدت اعتقال السيد دمرداش على أسس لا يمكن اعتبارها ‘كافية‘ لتبرير المدة".

وانتقدت المحكمة كذلك السلطات التركية لإبقاء دمرداش قيد الاعتقال أثناء اقتراعين سياسيين هما استفتاء العام الماضي على تعديل الدستور والانتقال للنظام الرئاسي والانتخابات الرئاسية هذا العام.

وأضافت "مد فترة اعتقال دمرداش، خاصة خلال حملتين مهمتين، ... كان القصد منه الغاية الخفية السائدة لتقييد التعددية والحد من حرية النقاش السياسي"، وقضت المحكمة بحصوله على عشرة آلاف يورو كتعويض إضافة إلى 15 ألف يورو لتغطية التكاليف لكنها أصدرت احكاما ضد عدد من الدعاوى الأخرى التي رفعها وأبدت قبولها لاعتقاله وسجنه بناء على "اشتباه معقول" في ارتكابه مخالفات جنائية.

وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.

وقبل شهرين قضت محكمة تركية بسجن دمرداش لأكثر من أربعة أعوام في اتهامات بالإرهاب تتعلق بكلمة أدلى بها في عام 2013. وهو يواجه عدة اتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب وإجمالي أحكام قد يصل إلى السجن 142 عاما إذا إدين.
loading...

ترشيحاتنا

محمد فضل الله يفجر مفاجأة بشأن إعادة مباراة الترجي وأول أغسطس

شاهد.. الإفتاء تبدأ نشر فيديوهات كارتون لمحاربة التطرف الدينى..فيديو

ضبط صاحب محل مصوغات بتهمة الاتجار في العملة الأجنبية بقطور الغربية

متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو

انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم

صحيفة: الدعارة تضاعفت في عهد أردوغان 220%

شاهد..لقطات حية من حادث خروج قطار ركاب عن القضبان فى أسبانيا

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 10 ملايين مواطن.. ونسبة الإصابة لا تتعدى 5%

تواجد مصرى فى كأس العالم للأندية رغم هزيمة الأهلى أمام الترجى

فوضى في شوارع فرنسا بسبب احتجاجات السترات الصفراء.. فيديو

سوق الكتروني يعرض أسدا للبيع بـ 20 ألف جنيه في أسيوط

القوى العاملة:تعيين 325 شابا..وإصدار 1124 شهادة قياس المهارة بجنوب سيناء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج تحتفل بالمولد النبوي الشريف

تامر حسني في لفتة إنسانية يلبي أمنية هذه الفتاة.. صور

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

شاهد.. عملات متنوعة تسجل تاريخ بناء خزان أسوان والسد العالي ..صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

فيديو

فيديوجراف| الشجرة الملعونة وكارثة سيول الكويت
متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو
الأوقاف: نصارع الزمن لتحقيق أهداف الرئيس السيسي.. فيديو
شاهد.. الإفتاء تبدأ نشر فيديوهات كارتون لمحاربة التطرف الدينى..فيديو
أطفال يقدمون برنامج صباح الخير يا عرب لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟