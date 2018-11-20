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سمير صبري: الحمد لله اني عشت وحصلت على جائزة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
البهى عمرو
قام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بتكريم الفنان سمير صبرى.

قال صبري خلال كلمته بالمهرجان، «الحمد لله إن أنا عشت وحصلت على جائزة، مؤكدًا أنه تخيل أنه سيتم تكريمه بعد الممات، والجميع يلاحظ بكاء يسرا ورجاء الجداوي عليا».

وقامت بتسليمه الجائزة التى حصل عليها الراحل كمال الملاخ أول مؤسس مهرجان القاهرة السينمائى منذ 40 عامًا.

وانطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.
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