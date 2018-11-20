ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الترجي ينافس الأهلي والإسماعيلي على ضم مالانجو مهاجم مازيمبي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
أ ش أ
يسعى نادي الترجي التونسي للتعاقد مع اللاعب مالانجو مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وذكر موقع "نسمة سبور" التونسي مساء اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي يستعد للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، وذلك بعد تتويج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الأهلي.

وأوضح الموقع، أن اللاعب الكونغولي مالانجو يأتي على رأس اهتمامات نادي الترجي التونسي في صفقات "ميركاتو الشتاء"، مشيرا إلى أن إدارة النادي ستبدأ في الأيام القليلة القادمة فتح باب المفاوضات مع مسئولي مازيمبي للتعاقد مع اللاعب الشاب.

يذكر أن مالانجو يأتي أيضا ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لناديي الأهلي والإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية، بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب مع فريقه الكونغولي خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا.
loading...

ترشيحاتنا

يقتل القتيل ويمشي في جنازته.. خنق رفيق غربته وشق بطنه ووضع داخلها "جبس"

ميرور: النني قريب من الانضمام لبطل الدوري الإنجليزي مقابل 15 مليون

مرجان يكشف عن الحالة الصحية لـ محمود الخطيب وموعد عودته

ولي العهد السعودي يلبي رغبة طفل ويمنحه سيارة مرسيدس.. فيديو

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

ترامب يكشف نتيجة تحقيقات المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقجي

نيمار يتعرض لإصابة قوية.. تعرف على التفاصيل

الترجي يتجاهل تهديدات الكاف وإيقاف الحكم الزامبي .. اقرأ التفاصيل

سمير صبري: الحمد لله اني عشت وحصلت على جائزة

أول تعليق من الحكم الزامبي بعد إيقافه من قبل الكاف بسبب الترجى

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

لبلبة تكشف عن امنيتها في عام 2019 .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو
كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها
رئيس تحرير عكاظ: صفقات السلاح ليست هبة ونحصل عليها بأموالنا
ويزو: تعرضت للتنمر بسبب وزني.. واسمي في ابتدائي كان ماما عضلات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟