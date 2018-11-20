وول ستريت تهبط من جديد تحت ضغط قطاعي التجزئة والطاقة

هبطت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي اليوم، الثلاثاء، مع تراجع أسهم الطاقة، في الوقت الذي هوت فيه أسهم شركات تجزئة بعد نتائج أرباح وتوقعات عززت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 551.8 نقطة، أو ما يعادل 2.21%، إلى 24465.64 نقطة.



وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 48.84 نقطة، أو ما يعادل 1.82%، إلى 2641.89 نقطة.



ونزل المؤشر ناسداك المجمع 119.65 نقطة، أو 1.7%، إلى 6908.82 نقطة.