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أخبار العالم

مقتل 25 عنصرا من داعش في قصف للتحالف الدولي شرق الفرات بسوريا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:40 ص
أ ش أ
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما لايقل عن 25 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا في قصف نفذته طائرات التحالف الدولي شرقي نهر الفرات .

وأضاف المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الخميس - أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن دمرت عربة مفخخة لتنظيم داعش قبل وصولها إلى حقل التنك النفطي على الضفاف الشرقية لنهر الفرات ، فيما قصفت طائرات التحالف مواقع للتنظيم في الجيب الأخير الخاضع لسيطرة التنظيم في ريف دير الزور الشرقي " .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت ، الثلاثاء الماضي، القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي حجي عبد الناصر على لائحة الإرهابيين الدوليين .. وهو يشغل منصب ما سمته "والي دير الزور" في تنظيم "داعش
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