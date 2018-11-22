مقتل 25 عنصرا من داعش في قصف للتحالف الدولي شرق الفرات بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما لايقل عن 25 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا في قصف نفذته طائرات التحالف الدولي شرقي نهر الفرات .



وأضاف المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الخميس - أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن دمرت عربة مفخخة لتنظيم داعش قبل وصولها إلى حقل التنك النفطي على الضفاف الشرقية لنهر الفرات ، فيما قصفت طائرات التحالف مواقع للتنظيم في الجيب الأخير الخاضع لسيطرة التنظيم في ريف دير الزور الشرقي " .



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت ، الثلاثاء الماضي، القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي حجي عبد الناصر على لائحة الإرهابيين الدوليين .. وهو يشغل منصب ما سمته "والي دير الزور" في تنظيم "داعش