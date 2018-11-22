الأمن العام يضبط 58 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام عدة حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، وأسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 58 قطعة سلاح نارى، و191 قضية مواد مخدرة ، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.



وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية .