ياسر حسان يطرح مبادرة من 5 نقاط لحل أزمة الوفد الحالية

طرح الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد السابق والمرشح السابق لرئاسة الحزب مبادرة لاحتواء الأزمة المتصاعدة داخل حزب الوفد.



وقال في بيان صادر عنه هذا نصه: "أتابع كما يتابع كثير من المصريين بقلق الأزمة الحالية داخل حزب الوفد، وهي أزمة كانت متوقعة وكنت أول من حذر من تداعياتها على الحزب في فترة حرجة يمر بها الوفد، بل وعانيت منها لكني ارتأيت أن لا ألجأ إلى القضاء من أجل منصب زائل، ومن منطلق حرصي على استقرار الوفد بصفته ركن رئيسي للحياة السياسية في مصر، ومن منطلق حبي للكيان الذي تربيت فيه وقضيت جزءًا غير قصير من عمري بين جنباته.



وتابع: "أتقدم بمبادرة لحل كل الأزمة الحالية داخل حزب الوفد تتكون من خمس نقاط هي عودة الوضع داخل الحزب إلى ما كان عليه يوم ٣٠ مارس وإلغاء جميع قرارات الفصل خلال هذه الفترة، وإيقاف جميع الدعاوي والشكاوى المقدمة ضد الحزب، مع عودة جميع المفصولين والمستبعدين دون تمييز وتشكيل لجنة برئاسة السيد عمرو موسي رئيس شرف الحزب وعضوية جميع رؤساء وسكرتيري عموم الحزب وثلاثة من الشخصيات العامة من أجل وضع لائحة جديدة للحزب خلال شهر من تشكيلها، وكذلك مراجعة جميع تشكيلات الجمعية العمومية الحالية للحزب والإضافات التي تمت عليها".



واستكمل: "يعرض مشروع اللائحة الجديدة على الجمعية العمومية بعد مراجعتها من اللجنة طبقًا للفقرة الثانية، وبعد موافقة الجمعية العمومية على اللائحة الجديدة يتم دعوة نفس الجمعية لانتخاب هيئة عليا جديدة طبقا للائحة الحزب الجديدة خلال ٣ أشهر من إقرار اللائحة، ويتم تشكيل باقي مؤسسات وتشكيلات الحزب خلال سنة طبقًا للائحة الحزب الجديدة".



واوضح أن هذه المبادرة تأتى إيمانًا من أن أهمية احتفال الوفد بمئويته ليست في إقامة احتفالات أو ندوات أو مهرجات، بل بأن يراه الشعب مستقرًا في الحاضر وقويًا في المستقبل من خلال لائحة جديدة وعصرية تمكّن قطاع الشباب والمرأة من لعب دور أكبر في الحياة السياسية في الحزب، ومن ثم في مصرنا الغالية، كما أن هذه المبادرة لا تمس شرعية رئيس الحزب وتضعه على مسافة واحدة من الجميع، وتستند إلى الجمعية العمومية يوم ٣٠ مارس ٢١٠٨ وهي نفس الجمعية التي انتخبت الرئيس الحالي بأغلبية كبيرة.



واختتم بيانه قائلا:"أدعو الله أن تكون هذه المبادرة محل ترحيب وأن تجنب الوفد كل خلاف، وأن تجعل جميع الوفديين على قلب رجل واحد مؤمنين بأن هناك أملًا في سنوات أفضل للحزب".

