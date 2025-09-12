نواب وأحزاب: قمة الدوحة اختبار حقيقي لوحدة العرب في مواجهة العدوان الإسرائيلي

طالب نواب وأحزاب بضرورة أن تخرج القمة العربية الطارئة في الدوحة بقرارات عملية وحاسمة، تضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، مؤكدين أن ما تشهده المنطقة لم يعد يحتمل بيانات الشجب والإدانة فقط، بل يحتاج إلى موقف عربي موحد يردع الاحتلال ويحافظ على الأمن القومي العربي.

وقال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن القمة العربية الطارئة التي تستضيفها الدوحة تمثل منعطفًا حاسمًا في تاريخ العمل العربي المشترك، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي السافر، والذي بات يهدد ليس فقط الفلسطينيين بل الاستقرار الإقليمي برمّته.

وأوضح عليوة، أن الشعوب العربية لم تعد تنتظر بيانات إنشائية أو خطابات دبلوماسية فضفاضة، بل تتطلع إلى قرارات حاسمة ومؤثرة، تعكس الإرادة السياسية العربية في ردع الاحتلال وإنهاء حالة الاستباحة التي تمارسها إسرائيل بحق الأرض والإنسان والسيادة.

وأكد أن ما يحدث اليوم ليس مجرد عدوان على منطقة بعينها، بل انتهاك صارخ من الكيان الصهيوني المتغطرس.

بناء تحالف عربي دولي

ودعا أمين تنظيم حزب الريادة إلى ضرورة بناء تحالف عربي دولي يستند إلى أدوات الضغط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، ويحظى بدعم أممي، مشددًا على أن الوقت قد حان للانتقال من مربع التنديد إلى مربع التأثير والمواجهة السياسية الواعية.

واختتم عليوة تصريحه بالتأكيد على أن هيبة العرب اليوم تُختبر في الدوحة، وأن مخرجات القمة يجب أن تكون بمستوى الحدث والتحدي، حفاظًا على الأمن القومي العربي وحقوق الشعوب التي تدفع ثمن الصمت والتخاذل.

وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن موقف مصر تجاه العدوان الغاشم من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد دولة قطر الشقيقة يعكس الروح الحقيقية للتضامن العربي مشيرة إلى أن أي مساس بدولة قطر هو مساس بجميع الدول العربية .

ووجهت " درويش " فى بيان له أصدرته اليوم انتقادات شديدة اللهجة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يجر على المنطقة إلا مزيدًا من التوتر، وهو ما ينعكس بالسلب على استقرار أسواق العمل والاقتصاد العالمي.

وثمنت النائبة سولاف درويش البيان الواضح والحاسم الصادر من مؤسسة الرئاسة خاصة أن هذا البيان لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين جميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية خاصة أن موقف مصر الرافض بكل شدة لاعتداءات الاحتلال الصهيونى ضد دولة قطر الشقيقة كان واضحاً وحاسماً مطالبة من جميع الدول العربية صياغة مفهوم جديد للأمن العربى حتى يكون هناك موقف واحد وحاسم من جميع الدول العربية ضد سياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلى

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى على ضرورة أن يكون للقمة العربية الإسلامية التى تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة دورها فى صياغة ميثاق جديد للتعاون بين جميع الدول العربية والإسلامية لمواجهة الجرائم والاعتداءات من حكومة الاحتلال الاسرائيلى بعد قيام جيش الاحتلال بالاعتداء على دولة قطر الشقيقة .

واقترح " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم على قمة الدوحة تبني خطاب إعلامي عربي إسلامى موحد يفضح الجرائم الإسرائيلية وإطلاق قناة فضائية ناطقة بعدة لغات لعرض حقيقة ما يحدث في فلسطين مع إلزام الحكومات العربية والإسلامية بمواجهة الروايات المضللة عبر منصات التواصل الدولية إضافة إلى إبراز أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر ليس شأناً محلياً بل تهديد مباشر للأمن الإعلامي والسياسي العربي والاسلامى ويجب التصدي لأي محاولة لتكراره.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بتفعيل المقاطعة الشعبية لسلاح فعّال في مواجهة الاحتلال، مطالباً القمة اتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات فى مقدمتها إعلان مقاطعة رياضية وثقافية شاملة للكيان الصهيوني في المحافل الدولية ودعم المبادرات الشبابية العربية والإسلامية للتضامن مع فلسطين وإنشاء برنامج تبادل شبابي عربي–إسلامي لتعزيز وعي الأجيال بقضية فلسطين.