قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفعة لـ تل أبيب.. الإمارات تغلق أبواب معرض دبي للطيران أمام الشركات الإسرائيلية
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب وأحزاب: قمة الدوحة اختبار حقيقي لوحدة العرب في مواجهة العدوان الإسرائيلي

هجوم الدوحة
هجوم الدوحة
محمد الشعراوي

طالب نواب وأحزاب بضرورة أن تخرج القمة العربية الطارئة في الدوحة بقرارات عملية وحاسمة، تضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، مؤكدين أن ما تشهده المنطقة لم يعد يحتمل بيانات الشجب والإدانة فقط، بل يحتاج إلى موقف عربي موحد يردع الاحتلال ويحافظ على الأمن القومي العربي.

وقال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن القمة العربية الطارئة التي تستضيفها الدوحة تمثل منعطفًا حاسمًا في تاريخ العمل العربي المشترك، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي السافر، والذي بات يهدد ليس فقط الفلسطينيين بل الاستقرار الإقليمي برمّته.

وأوضح عليوة، أن الشعوب العربية لم تعد تنتظر بيانات إنشائية أو خطابات دبلوماسية فضفاضة، بل تتطلع إلى قرارات حاسمة ومؤثرة، تعكس الإرادة السياسية العربية في ردع الاحتلال وإنهاء حالة الاستباحة التي تمارسها إسرائيل بحق الأرض والإنسان والسيادة.

وأكد أن ما يحدث اليوم ليس مجرد عدوان على منطقة بعينها، بل انتهاك صارخ من الكيان الصهيوني المتغطرس.

 بناء تحالف عربي دولي

ودعا أمين تنظيم حزب الريادة إلى ضرورة بناء تحالف عربي دولي يستند إلى أدوات الضغط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، ويحظى بدعم أممي، مشددًا على أن الوقت قد حان للانتقال من مربع التنديد إلى مربع التأثير والمواجهة السياسية الواعية.

واختتم عليوة تصريحه بالتأكيد على أن هيبة العرب اليوم تُختبر في الدوحة، وأن مخرجات القمة يجب أن تكون بمستوى الحدث والتحدي، حفاظًا على الأمن القومي العربي وحقوق الشعوب التي تدفع ثمن الصمت والتخاذل.

وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن موقف مصر تجاه العدوان الغاشم من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد دولة قطر الشقيقة يعكس الروح الحقيقية للتضامن العربي مشيرة إلى أن أي مساس بدولة قطر هو مساس بجميع الدول العربية .

ووجهت " درويش " فى بيان له أصدرته اليوم  انتقادات شديدة اللهجة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يجر على المنطقة إلا مزيدًا من التوتر، وهو ما ينعكس بالسلب على استقرار أسواق العمل والاقتصاد العالمي.

وثمنت النائبة سولاف درويش البيان الواضح والحاسم الصادر من مؤسسة الرئاسة خاصة أن هذا البيان لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين جميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية خاصة أن موقف مصر الرافض بكل شدة لاعتداءات الاحتلال الصهيونى ضد دولة قطر الشقيقة كان واضحاً وحاسماً مطالبة من جميع الدول العربية صياغة مفهوم جديد للأمن العربى حتى يكون هناك موقف واحد وحاسم من جميع الدول العربية ضد سياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلى

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى على ضرورة أن يكون للقمة العربية الإسلامية التى تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة دورها فى صياغة ميثاق جديد للتعاون بين جميع الدول العربية والإسلامية لمواجهة الجرائم والاعتداءات من حكومة الاحتلال الاسرائيلى بعد قيام جيش الاحتلال بالاعتداء على دولة قطر الشقيقة .

واقترح " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم على قمة الدوحة تبني خطاب إعلامي عربي إسلامى موحد يفضح الجرائم الإسرائيلية وإطلاق قناة فضائية ناطقة بعدة لغات لعرض حقيقة ما يحدث في فلسطين مع إلزام الحكومات العربية والإسلامية بمواجهة الروايات المضللة عبر منصات التواصل الدولية إضافة إلى إبراز أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر ليس شأناً محلياً بل تهديد مباشر للأمن الإعلامي والسياسي العربي والاسلامى ويجب التصدي لأي محاولة لتكراره.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بتفعيل المقاطعة الشعبية لسلاح فعّال في مواجهة الاحتلال، مطالباً القمة اتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات فى مقدمتها إعلان مقاطعة رياضية وثقافية شاملة للكيان الصهيوني في المحافل الدولية ودعم المبادرات الشبابية العربية والإسلامية للتضامن مع فلسطين وإنشاء برنامج تبادل شبابي عربي–إسلامي لتعزيز وعي الأجيال بقضية فلسطين.

القمة العربية الطارئة الدوحة الأمن القومي العربي حزب الريادة الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب

ترشيحاتنا

منتجات الحلال

روسيا ترفع صادراتها من "منتجات الحلال" في 2024 بزيادة قدرها 82% خلال عام

الأمم المتحدة

تفاصيل قرار الأمم المتحدة بتأييد إعلان نيويورك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

السفير عاطف سالم

سفير مصر السابق في تل أبيب لـ صدى البلد: قرارات الاغتيال في إسرائيل تعود لرئيس الحكومة

بالصور

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد