وزير الخارجية يصل إلى القاهرة بعد إنهاء زيارته لبلغاريا

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، سامح شكري وزير الخارجية، قادما من العاصمة البلغارية صوفيا بعد زيارة استغرقت يومين .



وأجرى شكري خلالها محادثات مع رومن راديف رئيسِ بلغاريا، وِبويكو بوريسوف رئيس الوزراء، وإيكاترينا زاخارييفا وزيرة الخارجية، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين.



كما تم التوقيع على اتفاقِ إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، بهدف إرساء دعائم جديدة للعلاقات الثنائية.



وأكد وزير الخارجية أن هذه اللجنة ستضيف قيمة حقيقية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وبما يساهم فى مواجهة التحديات المتصاعدة والواقع الإقليمي الصعب.