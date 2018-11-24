أخطاء يرتكبها مرضى السكري خلال العلاج

قال الدكتور محمد البحراوي، أستاذ علاج امراض السكر بالإسكندرية، إن هناك عددا كبيرا من الأخطاء التي يقع فيها مريض السكر دون أن يدري، مما يتسبب في أضرار كثيرة له، وهذا هو سر شكوى المرضى من بعض الآلام أو عدم انخفاض مستوى السكر رغم التزامهم بجرعة العلاج.



وأضاف "البحراوي" في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر التوعية السنوي للسكري بالإسكندرية، أن بعض المرضي يتعاملون مع الأنسولين خاصة النوع المخلوط بشكل خاطئ مما يفسد أثره العلاجي، ومن أشهر هذه الأخطاء هي وضعه في الفريزر فهذا يفسد المادة الفعالة حتى وأن ترك ليبرد، وأيضا رج الأنسولين كثيرا فهو يقلب ولا يرج، لأنه يضر المادة الفعالة به.



وأشار "بحراوي" إلى أن الطريقة السليمة لأخذ الحقنة تكون عن طريق تقسيم الرجل الى نقاط في خطوط متوازية بحيث تضرب كل مرة في مكان مختلف إلى أن يتم الانتهاء من كل خطوط الرجل ثم الانتقال للرجل الأخرى والايدي الأخرى.