نقيب الصيادلة يستقبل جثمان الصيدلي المصري بمطار القاهرة.. صور

وصل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، الدكتور محي عبيد نقيب صيادلة مصر، لاستقبال جثمان الصيدلي المصري الراحل الدكتور أحمد طه حسن محمود المنخلي، الذي وافته المنية بمدينة جازان السعودية إثر حادث قتل أليم، وذلك بعد إسدال الستار على قضيته وانتهاء كافة الإجراءات الخاصة به، استعدادا لوصول الجثمان.



وصل جثمان الصيدلي المصري أحمد طه، على متن طائرة الخطوط السعودية رقم 303 القادمة من مدينة جدة، عقب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة به، وسط استقبال حاشد لعدد كبير من الصيادلة وأفراد أسرته.



كانت القنصلية المصرية العامة بجدة، أكدت أنه تم تحويل مستحقات الصيدلي الراحل لذوي الفقيد، ووجهت الشكر للجانب السعودي وللمجموعة التي كان يعمل بها الصيدلي الراحل، على سرعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان وتسليم مستحقات المتوفى.



ونشرت جريدة "عكاظ" السعودية، "فيديو" من كاميرات المراقبة لعملية قتل وطعن الصيدلي المصرى، الذي تلقى 7 طعنات غادرة بالسكين سدد المتهم منها 5 في منطقتي الصدر والبطن.



وسهلت وجود الكاميرات التعرف على القاتل والقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، والتي أشارت وفقا لشهود عيان، إلى أن المتهم يعاني من اعتلالات نفسية.