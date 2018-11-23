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تعرف على أسباب إجبار قطر على تقاسم استضافة مونديال 2022.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:49 م
رئيس الاتحاد الدولى
رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جياني إنفانتينو
حمزة شعيب
كشف تقرير عرضته فضائية "العربية"، عن أسباب إجبار قطر على تقاسم استضافة المونديال 2022.

قال رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جياني إنفانتينو، خلال التقرير، إن قطر ستواجه صعوبة فى استضافة مباريات كأس العالم 2022 حال تم إقرار رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 فريقًا، مضيفًا أن الحل يكون بتقاسم قطر استضافة المباريات مع جيرانها.

وأشار إلى أن كأس العالم لكرة القدم حدث عالمى، أكبر من أن تستضيفه قطر وحدها، خاصة بعد رفع عدد فرق البطولة من 32 إلى 48 فريقًا بحسب مقترح يدعمه رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جيانى إنفانتينو.

وأفادت تقارير إعلامية عدم تحمس الدوحة لهذا المشروع، الذى يزيد الطين بلة، ويدفعها باتجاه تأجيله إلى نسخة 2026، قدم انفانتينو الحل، هو تقاسم البلدان المجاورة لقطر.

أوضح التقرير أنه بدلًا من دراسة الدوحة لمقترحات تقاسم استضافة مباريات البطولة مع جيرانها الأقرب، أعلنت أنها تدرس خيار منح إيران حق استضافة بعض المباريات على الجهة الأخرى من الخليج.
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