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يسرا اللوزي تحكى كواليس أول تجربة فنية لها مع يوسف شاهين

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:12 ص
الفنانة يسرااللوزى
الفنانة يسرااللوزى
حمزة شعيب
قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها كانت قلقة من مقابلة يوسف شاهين للمرة الاولى بـ فيلم "إسكندرية نيويورك"، مضيفة:" فوجئت بطفولته وحبه للحياة".

وتابعت "اللوزي" خلال حواره ببرنامج "أون ست" والمذاع عبر قناة "on e"،:"يوسف كان بيعزمنا عنده فى البيت ومكنش كل كلامه معانا شغل".

وفى السياق ذاته قال الفنان أحمد يحيى، إن يسرا اللوزى كانت ترتعش فى بروفات فيلم إسكندرية نيوريوك، من رهبة المخرج الكبير يوسف شاهين.

وأشارت إلى أنها وقعت تحت الإختبار لخمس مرات حتى تقوم بالدور الذى رشحه لها يوسف شاهين.
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