السيطرة على حريق بمصنع للكرتون بالقليوبية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للكرتون بمنطقة الشروق الصناعية التابعة لمدينة الخانكة دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأخطرت النيابة التي أمرت بندب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.





تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق داخل مصنع للكرتون بالخانكة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.





وتبين من المعاينة، اندلاع الحريق بمصنع كرتون بمنطقة الشروق الصناعية التابعة لمدينة الخانكة مقام على مساحة 3500 متر مربع.





كما تبين من المعاينة الأولية، أن المصنع مرخص وغير مؤمن عليه، ولم ينجم عن الحريق خسائر بشرية، فيما تم إخماد النيران، وجارٍ حصر الخسائر والتلفيات، وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.