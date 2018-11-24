ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

السيطرة على حريق بمصنع للكرتون بالقليوبية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:27 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمصنع للكرتون بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للكرتون بمنطقة الشروق الصناعية التابعة لمدينة الخانكة دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأخطرت النيابة التي أمرت بندب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق داخل مصنع للكرتون بالخانكة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة، اندلاع الحريق بمصنع كرتون بمنطقة الشروق الصناعية التابعة لمدينة الخانكة مقام على مساحة 3500 متر مربع.

كما تبين من المعاينة الأولية، أن المصنع مرخص وغير مؤمن عليه، ولم ينجم عن الحريق خسائر بشرية، فيما تم إخماد النيران، وجارٍ حصر الخسائر والتلفيات، وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

loading...

ترشيحاتنا

قطريليكس تفضح الدور القطري المشبوه لتمويل الإرهاب في الهند.. فيديو

حماس تستولي على أجهزة تجسس إسرائيلية في غزة.. صور

تردي خدمات مكاتب التموين يتصدر عناوين الصحف اليوم ..فيديو

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون

أحمد سمير فرج: تنازلت عن مستحقاتي بالزمالك من أجل الإسماعيلي

شيماء سيف تحيي حفل عيد ميلاد أيتن عامر بوصلة رقص على نمبر وان.. فيديو

البحوث الإسلامية تكشف عن 8 معجزات لرسول الله لا يعرفها الكثيرون

محمد صلاح يتسلح بإبداع الموسم الماضي مع ليفربول أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن أنفاق قناة السويس

الحبيب الجفري: قراءة سورة الكهف تحميك من 4 فتن دنيوية

اليوم.. استمرار الأمطار على القاهرة والوجه البحري وانخفاض في الحرارة

مجلس الزمالك يمنع الأفراح فى القلعة البيضاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

فيديو

تعرف على استعدادات الدولة لموسم الأمطار والسيول هذا العام
خالد العناني: جهود وزارة الآثار مستمرة للإعلان عن اكتشافات جديدة
جانو فغالي: الشحرورة صنعت نفسها بنفسها.. فيديو
مصطفى وزيري يكشف عن اكتشافات أثرية جديدة
أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟