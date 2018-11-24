هل يكررها الفرعون .. واتفورد ضحية السوبر هاتريك الأول لـ محمد صلاح.. فيديو

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره واتفورد، اليوم السبت، الساعة الخامسة مساءً، على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



وتعود مواجهة واتفورد بذكرى رائعة لدى الفرعون المصري محمد صلاح، حيث أنه سجل أولى أهدافه مع ليفربول في مرماهم، بالمباراة التي انتهت 3-3 ضمن منافسات الجولة الأولى على ملعب "فيكارج رود".



بينما في مواجهة واتفورد الثانية، تمكن محمد صلاح من إحراز 4 أهداف "سوبر هاتريك" وصنع هدفًا أخر، في القاء الذي انتهى 5-0، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة 31 بالبريمرليج.



ويعد واتفورد هو الفريق الوحيد الذي سجل فيه محمد صلاح "سوبر هاتريك" خلال مسيرته الكروية، والمرة الثالثة التي يتمكن فيها من إحراز "هاتريك" طوال مشواره الكروي.



وشارك الفرعون المصري مع ليفربول في جميع الجولات السابقة منذ انطلاقة الدوري الإنجليزي، وتمكن من إحراز 6 أهداف وصنع 4 آخرون.



ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ32 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة.