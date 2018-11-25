الحبيب بن علي الجعفرى فى ضيافة جامعة حلوان.. غدا

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان ندوة بعنوان "تساؤلات الشباب بين الشك واليقين" غدا فى تمام الساعة 12 ظهرا بقاعة "حسن حسنى".



ومن المقرر أن يحاضر فى هذه الندوة الشيخ "الحبيب بن علي الجفري".



ويتم تنظيم الندوة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وعناية الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع كلية الآداب برعاية الدكتورة سهير عبد السلام، عميد الكلية آدارة رعاية الشباب بكلية الآداب جامعة حلوان تدعو لممارسة النشاط الاجتماعى والخيرى.