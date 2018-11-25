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ديني

إقبال كبير على معرض الشئون الإسلامية للكتاب بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:31 م
صدى البلد
محمود ضاحي
شهد معرض الكتاب الذي تقيمه وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا إقبالا جماهيريًّا شديدًا.

أشاد الزائرون بحداثة الإصدارات وتنوعها وشمولها ووسطيتها ، وبخاصة تلك الإصدارات المتخصصة في مواجهة الفكر المتطرف .

كما أشاد الزائرون بالأسعار المتميزة للكتب، والتخفيضات الكبيرة، والهدايا القيمة التي يقدمها المجلس حيث يقدم المعرض 25% خصمًا على جميع إصدارات ومطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من التفسير والأحاديث النبوية والقدسية ، وأمهات الكتب , وكتب التراث , والموسوعات, والإصدارات الحديثة , والترجمات باللغات المختلفة , و50% خصما على cd .

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