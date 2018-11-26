ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي يكثف جهوده للتعاقد مع مدير فني جديد لفريق الكرة.. والإعلان الرسمي أوائل ديسمبر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:19 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
عبدالحكيم ابوعلم
كشفت إدارة النادي الأهلي عن أن المدرب الجديد سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام الأولى من شهر ديسمبر المقبل، بعد أن وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة للغاية مع 3 مدربين تم حصر أسمائهم بناء على اتصالات هاتفية قام بها محمود الخطيب للتشاور مع عدد من نجوم الأهلي والكرة المصرية القدامى.

وقالت مصادر خاصة إن سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة في الوقت الحالي والمدير الرياضي للنادي هو من يدير الملف مع محمود الخطيب، وهناك مفاوضات بالفعل قام بها الثنائي عضوا لجنة التعاقدات هيثم عرابي ومحمد فضل مع سبع مدربين لاستطلاع رأيهم منهم برتغالي بترشيح من مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي وآخر ألماني وفرنسي.

وأقال مجلس إدارة النادي الفرنسي باتريس كارتيرون من منصبه بسبب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا ثم الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال.
loading...

ترشيحاتنا

لجنة الفتوى توضح حكم سجود التلاوة وصلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة

أرملة ساطع النعماني: خطاب محمد مرسي سبب وفاة زوجي.. فيديو

وزيرة الثقافة تفتتح معرضا تحت 4 سنوات.. وتطلق فعاليات ملتقى أكاديمية الفنون.. صور

أم أبو النمرس أغرقت رضيعها ببرميل مياه.. وزوجها هددها بفضح علاقتها الآثمة فقتلته

الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر

سبب صادم لإصابتك بالأرق وزيادة الوزن معا

اختبار طبي أخير لأزارو لتحديد موقفه من مواجهة المقاولون

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

البحوث الإسلامية تكشف عن 3 أمور أوصى بها الرسول عند دخول المسجد

إحدى الناجيات من غرق معدية المنوفية تفجر مفاجأة.. فيديو

نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

تحقيقات ١٢ ساعة في كمين العياط: السائق دهس الضابطين.. وتم اقتياده للقسم في مدرعة شرطة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية تمثال رمسيس الثاني في الرمسيوم.. والزلازل بريئة من تدميره..صور

نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وزيرة الثقافة تفتتح معرضا تحت 4 سنوات.. وتطلق فعاليات ملتقى أكاديمية الفنون.. صور

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

فيديو

قبل مغادرة منزلك.. تعرف على الطرق المزدحمة وبدائلها.. فيديو
الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا..فيديو
شاهد.. برومو فيلم What Men Want
عرض فيلم Replicas فى 11 يناير المقبل.. فيديو
فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟