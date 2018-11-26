الأهلي يكثف جهوده للتعاقد مع مدير فني جديد لفريق الكرة.. والإعلان الرسمي أوائل ديسمبر

كشفت إدارة النادي الأهلي عن أن المدرب الجديد سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام الأولى من شهر ديسمبر المقبل، بعد أن وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة للغاية مع 3 مدربين تم حصر أسمائهم بناء على اتصالات هاتفية قام بها محمود الخطيب للتشاور مع عدد من نجوم الأهلي والكرة المصرية القدامى.



وقالت مصادر خاصة إن سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة في الوقت الحالي والمدير الرياضي للنادي هو من يدير الملف مع محمود الخطيب، وهناك مفاوضات بالفعل قام بها الثنائي عضوا لجنة التعاقدات هيثم عرابي ومحمد فضل مع سبع مدربين لاستطلاع رأيهم منهم برتغالي بترشيح من مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي وآخر ألماني وفرنسي.



وأقال مجلس إدارة النادي الفرنسي باتريس كارتيرون من منصبه بسبب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا ثم الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال.