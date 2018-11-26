إسبانيا: سفينة الصيد التي أنقذت 12 مهاجرًا لا زالت تبحث عن مكان لإنزالهم

قالت السلطات الإسبانية إن سفينة الصيد التي أنقذت 12 مهاجرًا من مياه البحر المتوسط شمال ليبيا يوم الخميس الماضي، ما زالت تنتظر قرارًا من إيطاليا، ومالطا، وليبيا بشأن أين يمكن أن يتم إنزال المهاجرين.



وقال وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية - إن إيطاليا ومالطا قد رفضتا استقبال السفينة معللين ذلك بأن عملية الإنقاذ تمت في المياة الإقليمية الليبية.



وكانت وسائل إعلام إسبانية قد أوضحت أن المهاجرين من السنغال، ومالي، وليبيا وقام بإنقاذهم طاقم سفينة صيد إسبانية مكون من 13 فردًا. وكان قارب المهاجرين قد تقطعت به السبل في عرض البحر المتوسط شمال ليبيا قبل أن يتم إنقاذهم. وهم الآن في حالة صحية جيدة وفقًا لما أفاد به أحد الأطباء المعنيين الذي صعد على متن سفينة الصيد لفحصهم.