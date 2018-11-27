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فن

تعليق مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز خبر طلاقها

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر الفنان وائل عبدالعزيز صورة تجمعه بشقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".

وعلق عبد العزيز قائلًا: «يا روحي انجحي وكسري الدنيا، إحنا نكسر مننكسرش».

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز أعلنت خبر انفصالها رسميًا منذ أيام قليلة عن زوجها بالطلاق منذ عام وفي سرية تامة، حرصًا من الطرفين على الخصوصية.
تعليق مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز خبر طلاقها
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