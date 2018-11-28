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أخبار العالم

العواصف والأمطار تُغرق سيدني وتقطع الكهرباء.. والحرائق تشتعل في ولاية كوينزلاند

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:55 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ضربت رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة سيدني، كبرى المدن الأسترالية، اليوم الأربعاء، أحدثت فوضى في حركة النقل الصباحية، وأغرقت الشوارع ومحطات السكك الحديدية والمنازل، وأوقفت الرحلات الجوية وتركت مئات الأشخاص دون كهرباء.

وطالبت الشرطة، وفقا لسكاى نيوز، قائدي السيارات في سيدني بعدم القيادة بسبب "الطقس الشديد السوء". 

وقتل شخص في حادث سيارة خلال العاصفة وأصيب رجلا شرطة بجروح خطيرة، عندما سقطت شجرة عليهما بينما كانا يساعدان قائد سيارة تقطعت به السبل. حسب "رويترز".

وذكر المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية، أن ما يتجاوز منسوبه 100 ملليمتر من الأمطار هطلت على سيدني خلال ساعات قليلة، وهو مستوى يهطل في الأحوال الطبيعية على أكثر مدن البلاد سكانا خلال شهر نوفمبر بأكمله.

وبينما رحب المزارعون بالأمطار؛ بسبب ما عانوه من جفاف في الشهور القليلة الماضية، تسبب الطقس في تعطل كبير في البنية الأساسية بسيدني.

وذكر مطار سيدني، أكثر مطارات أستراليا ازدحاما، أنه ألغى ما لا يقل عن 20 رحلة بعد إغلاق 2 من مدراجه الثلاثة.

وقالت كايت كيان المتحدثة باسم المطار: "العاصفة شديدة إلى حد ما في المطار ومحيطه ... نشغل مدرجا واحدا مما يعني أن هناك تأخيرات ومن المرجح إلغاء بعض الرحلات".

وأفادت أوسجريد، أكبر شبكة وطنية للكهرباء، بأن العواصف أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 8100 منزل في أنحاء سيدني وفي الساحل الأوسط.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع حدوث سلسلة من العواصف في معظم فترات اليوم قبل تراجع شدتها وأن تضرب رياح قوية شواطئ سيدني.

وفي تناقض صارخ، زادت درجات الحرارة المرتفعة التي قاربت الأربعين درجة مئوية، والرياح القوية من رقعة حرائق الغابات في ولاية كوينزلاند.

ويكافح رجال الإطفاء منذ نحو أسبوع أكثر من 80 حريقا عبر الولاية الواقعة في شمال أستراليا.
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