القبض على صائدة الرجال على مواقع التواصل الاجتماعي

نجحت مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط فتاة بالقاهرة لقيامها بممارسة نشاط إجرامي فى مجال استقطاب الرجال وابتزازهم ماديًا نظير عدم التشهير بهم.





وكانت مباحث تكنولوجيا المعلومات من حاتم. م. ص – 46 سنة - عضو مجلس إدارة بشركة تأمين - ومقيم بالمعادى القاهرة.. بتضرره من مستخدم رقم هاتف محمول (محدد) لقيامه بإرسال رسائل للهاتف المحمول الخاص به عبر تطبيق (واتس آب) تتضمن محادثات بينه وبين إحدى السيدات وعبارات تهديد وابتزاز بطلب مبلغ مالى قدره (2000 دولار) مقابل عدم نشر المقاطع المشار إليها.





وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى، وجمع المعلومات والتحريات السرية أن وراء ارتكاب الواقعة عبير. ح. ع - مواليد 1993 – بدون عمل – مقيمة بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكورة وضبطها بمحل إقامتها، بالفحص والتفتيش تم ضبط (عدد 2 جهاز هاتف محمول بداخلهما عدد 4 شرائح لأرقام مختلفة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" بفحصها تبين وجود الرسائل والمحادثات المشار إليها).





وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، ووقائع أخرى مماثلة، وقررت بقيامها باستقطاب الرجال عقب التعرف عليهم بالأماكن العامة وتقوم بإجراء محادثات معهم ثم تقوم بتهديدهم وابتزازهم بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر المحادثات المشار إليها، بغرض الاستفادة منهم ماديًا.



