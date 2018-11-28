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أسامة كمال يستعرض جهود البرلمان لاستكمال طفرة العلاقات مع أفريقيا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:58 م
صدى البلد
توك شو
يكشف النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية لـ الإعلامى أسامة كمال، عبر برنامج مساء DMC، اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة جهود البرلمان لاستكمال الطفرة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير علاقات مصر بأفريقيا.

كما سيناقش كيف نستفيد من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى ٢٠١٩، هل لدينا خطة واضحة لعودة مصر القوية للتعاون مع كل الدول الأفريقية وما هى آليات تنفيذ وما هى المعوقات التى تواجه مصر فى حالة التوسع فى علاقات مع أفريقيا.

وفي الفقرة الثانية يستعرض كمال مهنة الفران واحدة من المهن الصعبة التى تحتاج للوقوف أمام النار، ويحلل عدد من اسطوات مصر الفرانين فى ضيافة أسامة كمال لـيكشفوا التفاصيل الكاملة لصناعة رغيف العيش وما هى المشكلات التى تواجه أفران العيش فى مصر.
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