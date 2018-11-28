الصحة العالمية تختار مصر ضمن 15 دولة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التبغ

قالت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة في الطب الوقائي، خلال تقرير عرضته فضائية "TEN" اليوم أن مصر كانت من احدى الدول الـ15 التي فازت بالدخول في مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ 2030.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي قد اعلنت صباح اليوم، الأربعاء، عن إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ "fctc 2030"، والخاص بتنفيذ الإستراتيجية المصرية لمكافحة استهلاك التبغ في جمهورية مصر العربية 2018 - 2022، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وأمانة الاتفاقية الإطارية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



حضر المؤتمر الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة نيابة عن وزيرة الصحة، والدكتورة فاطمة العوا، المدير الإقليمي لمكافحة التدخين في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، ومسئولون من مكتب الأمم المتحدة الإنمائى، وممثلون عن وزارات المالية والداخلية.

