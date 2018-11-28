العربية للتصنيع: قريبًا تصنيع عربية مصرية 100%.. فيديو

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الفترة المقبلة سيتم تصنيع عربية 100% تصنيع مصرى وليس تجميعاً.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على مشروعاتنا بشأن سيارة مصرية 100%.





وكشف أن عام 2019 ستكون به مفاجآت فى حجم الصناعات المحلية من جانب الهيئة، وكشف أن هناك بعض الصناعات وصل المنتج المصري بها 80%.





مصر عاشت فترة من عدم الأمان والاستقرار ولكن حاليا عاد الأمن والامان، مؤكدًا أن المستثمرين يعلمون حجم الاستقرار الذى تم فى مصر فى الفترة الأخيرة.



