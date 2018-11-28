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رياضة

باريس سان جيرمان يعمق جراح ليفربول محمد صلاح بالهدف الثانى..فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:44 م
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
محمد رشاد
أضاف فريق باريس سان جيرمان الهدف الثاني أمام ضيفه ليفربول ، فى المباراة التى تجمع بينهما على ملعب حديقة الأمراء ، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل الهدف نيمار جونيور دا سيلفا ، فى الدقيقة 37 ، عقب تمريرة متقنة من مبابي من الجانب الأيسر استقبلها كافاني مباشرا تصدى لها الحارس البرازيلي اليسون وترتد داخل المنطقة ليتابعها نيمار بيسراه في المرمى الخالي.

وسجل الهدف الأول اللاعب خوان بيرنات فى الدقيقة 14 من زمن المباراة ، عقب تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، لتسكن الشباك على يمين الحارس البرازيلي اليسون .

ويسعى فريق ليفربول الي اقتناص الفوز من ملعب حديقة الأمراء وذلك من اجل حسم تأهله الي دور الـ16 بدوري الابطال على حساب فريق العاصمة الفرنسية خاصة وانه يأتي في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن سان جيرمان.

وعلى الجانب الآخر يأتي فريق باريس سان جيرمان وهو طامح في استغلال عاملي الارض والجمهور من اجل ضرب الفريق الانجليزي وحصد الثلاث نقاط منه.

ويتصارع ليفربول مع فريق نابولي وباريس سان جيرمان حيث يتقاسم الصدارة مع نابولي حيث يملك كل منهما 6 نقاط،بينما يأتي سان جيرمان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط،وفي المركز الاخير فريق النجم الاحمر الصربي برصيد 4 نقاط.
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