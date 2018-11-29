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رياضة

8 مواجهات قوية فى دوري محترفي كرة اليد.. اليوم

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
تنطلق اليوم لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات الدور التمهيدى لبطولة دوري المحترفين رجال لكرة اليد، اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تشهد لقاءات الجولة الأخيرة للدور التمهيدي إقامة 8 مباريات بواقع 4 مباريات فى المجموعة الأولى ومثلها في المجموعة الثانية.

ويلعب الأهلي مع نظيره سموحة، فيما يلتقى الحوار مع 6 أكتوبر، وبورسعيد مع البنك الأهلي، وفي آخر اللقاءات يواجه الزهور نظيره الجزيرة، في إطار مباريات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف هليوليدو نظيره الأولمبي، فيما يلعب بترول أسيوط مع الزمالك، وأصحاب الجياد مع هليويوليس، بينما يستضيف الشمس نظيره سبورتنج.

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