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رياضة

محمد صلاح أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم.. شاهد مشافش حاجة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:35 م
صدى البلد
نور عادل
تعرض فريق ليفربول الإنجليزي للخسارة على يد منافسه فريق باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت أمس الأربعاء باستاد حديقة الأمراء في إطار الجولة الخامسة من عمر منافسات دور مجموعات مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من مدافعي الفريق الباريسي على المحترف الدولي المصري محمد صلاح الذي لم يشكل أي خطورة على مرمى نادي العاصمة الفرنسية.

وفي التقرير التالي نستعرض أرقام محمد صلاح في هذا الموسم والتي شهدت غياب تام من جانبه ليصفه البعض بأنه في المباريات الكبيرة هذا الموسم "شاهد مشافش حاجة" :

محمد صلاح مع ليفربول امام توتنهام فشل في صناعة او تسجيل اي هدف، وفي مباراتي تشيلسي بالدوري والكأس لم يصنع ولم يسجل، كما الحال في مباراة نابولي بدوري ابطال اوروبا لم يصنع ولم يسجل أي هدف.

وواصل محمد صلاح أداءه السلبي حيث واجه ليفربول مانشستر سيتي ولم يكن لمحمد صلاح أي بصمة فلم يسجل أو يشكل أي خطورة على المرمى، كما الحال في مباراة أرسنال بالدوري الانجليزي، واخيرًا في مباراتي باريس سان جيرمان بدوري ابطال اوروبا بدور المجموعات.

ويحتاج فريق ليفربول إلي أن يفوز على فريق نابولي في آخر جولات دور المجموعات بالمباراة التي ستقام باستاد أنفيلد معقل الريدز في انجلترا.
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