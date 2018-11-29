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رياضة

مدير الكرة بالاتحاد: الزمالك في حالة جيدة بسبب الاهلي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
قال وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن مباراة الفريق الغد امام الزمالك باياب الدوري الـ 16 من البطوله العربية صعبه وهامه.

واضاف في تصريحات لبرنامج " وان تو " مع حازم امام عبر اثير " اون سبورت اف ام " ان الجهاز الفني لديه الثقه الكامله بلاعبي الفريق و بقدرتهم على تحقيق الفوز و اقصاء الزمالك من البطوله العربية.

وتابع وليد صلاح الدين، ان الزمالك لديه معنويات مرتفعه خلال الفترة الحاليه بسبب الانتصارات المتتاليه بالاضافة للكبوة التي يعاني منها غريمه التقليدي الاهلي بالاضافه لشعور لاعبي الزمالك بقرب حسم لقب الدوري الممتاز.

واستطرد ان مستويات جميع الفرق بالدوري الممتاز متقاربه باستثناء الزمالك وبيراميدز لذلك فمباريات الدوري صعبه و النتائج غير متوقعه على الاطلاق.
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