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رياضة

قاعود ومارشال يقودان هجوم إنبي أمام المصري بالدوري الممتاز

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:17 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
أعلن خالد متولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تشكيلة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدى ، على ستاد "بترو سبورت" والمؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق البترولي كالتالي:

فى حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع : على فوى - عمرو الحلوانى - ابراهيم يحيى - رامى صبرى

خط الوسط : محمود توبة - حمدى فتحى - محمد بسيونى

خط الهجوم : نوح وائل - محمود قاعود - أوداه مارشال

ويحتل الفريق البترولي المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة بينما يقبع المصري فى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.
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