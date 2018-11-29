قاعود ومارشال يقودان هجوم إنبي أمام المصري بالدوري الممتاز

أعلن خالد متولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تشكيلة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدى ، على ستاد "بترو سبورت" والمؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الفريق البترولي كالتالي:



فى حراسة المرمى : محمود جاد



خط الدفاع : على فوى - عمرو الحلوانى - ابراهيم يحيى - رامى صبرى



خط الوسط : محمود توبة - حمدى فتحى - محمد بسيونى



خط الهجوم : نوح وائل - محمود قاعود - أوداه مارشال



ويحتل الفريق البترولي المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة بينما يقبع المصري فى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.