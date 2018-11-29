رسميًا.. زين الدين زيدان يتفوق على كلوب وجوارديولا ويتوج أفضل مدرب في العالم

تُوج مدرب نادي ريال مدريد السابق الفرنسي زين الدين زيدان كأفضل مدرب في العالم لعام 2018 وذلك وفق الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS، حيث أن المدرب الفرنسي تفوق على العديد من المدربين في العالم منهم يورجن كلوب وبيبي جوارديولا.



وحصد زين الدين زيدان 296 نقطة من 90 خبيرا في كرة القدم حول العالم، في حين جاء في المركز الثاني مدرب ليفربول يورجن كلوب بواقع 109 نقاط، ثم مدرب مانشستر سيتي يورجن كلوب بواقع 105 نقاط.



وجاء دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بـ 48 نقطة، في حين جاء في المركز الخامس مدرب فريق يوفنتوس ماسيمليانو أليجري بواقع 33 نقطة، ثم مدرب برشلونة أرنيستو فالفيردي سادسًا بواقع 20 نقطة.

