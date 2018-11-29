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تعليم

جامعة عين شمس تشارك في حملة 100 مليون صحة.. السبت

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:36 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
تشارك جامعة عين شمس برئاسة د. عبد الوهاب عزت، أعمال سحب العينات لتحليل فيروس سي وذلك بمقر قطاع شئون المجتمع و البيئة بالمبنى الإداري اعتبارًا من يوم السبت ا ديسمبر المقبل، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية وحملة 100 مليون صحة و التي أطلقتها وزارة الصحة و السكان للقضاء على فيروس سي و الكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه يتم الكشف وسحب العينات مجانًا من خلال أطباء متخصصين من كلية الطب و وحدة الفيروسات الكبدية بالكلية و بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ، لافتًا أنه قد تم فحص 50 ألف طالب و طالبة من المستجدين منذ مطلع العام الجامعي في سبتمبر الماضي.

وأضاف أن الحالات التي يثبت اصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان.

وأشار إلى سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة أنه تم توقيع فحص فيروس سي على كافة أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة وفي مختلف الكليات ووفقًا لجداول زمنية مسبقة.

كما ناشد جميع أعضاء المجتمع الجامعي بالمسارعة بالكشف و الاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر.
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