لأول مرة..نمو الطماطم والبطيخ على ضفاف نهر الراين بألمانيا

بدأت نباتات الطماطم بل وبعض أنواع البطيخ تنمو على مصارف الحصى ذات المياه المنخفضة التي ظهرت مؤخرا على ضفاف نهر الراين بألمانيا.



وقال أندرياس سوندرماير من المعهد الفيدرالي لعلم المياه في كوبلنز إنه ربما جاءت هذه البذور من محطات الصرف ومخلفات المطابخ من السفن.



وأضاف عالم البيئة ، وفقا لموقع (لوكال) الإخباري، أنه حتى البطيخ الذي يأتي أساسا من أفريقيا، بدأ ينمو على هذه الضفاف من الحصى وهو "تطور جديد للغاية"، مشيرا إلى أنه ما ساعد على نمو تلك النباتات على ضفاف الحصى هو الطقس الدافئ وفصول الصيف الحارة، ولا سيما في مناطق مثل نهر الراين الأوسط والأدنى ووسط نهر ألبى وأودر فضلا عن أجزاء من الدانوب، مؤكدا أن هذه النباتات يمكن أن تنبت حتى لعقود قادمة.