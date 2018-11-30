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توفيق عكاشة: 7 قنوات إخوانية ممولة من قطر تصنع التوتر بمصر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:44 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن كافة الدول العربية من المحيط للخليج بها توتر، مضيفا أن هناك 7 قنوات إخوانية ممولة من دولة الشيطان قطر، تصنع التوتر في مصر.

وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا: "في أحلك ظروف مصر التي مررنا بها؛ الأطباء مكنوش عايزين يكشفوا على المرضى في المستشفيات عندما فقدت الدولة هيبتها في سنة حكم الإخوان، والسنة التي سبقتها".

وتابع: "لولا تلاحم جمهور الكنبة مع الجيش المصري؛ لضاعت الدولة المصرية، وجمهور الكنبة عليه دور كبير في الفترة الحالية لاستكمال المعركة ومواجهة حروب الجيل الخامس الموجهة لهم".
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