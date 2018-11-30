توفيق عكاشة: 7 قنوات إخوانية ممولة من قطر تصنع التوتر بمصر

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن كافة الدول العربية من المحيط للخليج بها توتر، مضيفا أن هناك 7 قنوات إخوانية ممولة من دولة الشيطان قطر، تصنع التوتر في مصر.
وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا: "في أحلك ظروف مصر التي مررنا بها؛ الأطباء مكنوش عايزين يكشفوا على المرضى في المستشفيات عندما فقدت الدولة هيبتها في سنة حكم الإخوان، والسنة التي سبقتها".
وتابع: "لولا تلاحم جمهور الكنبة مع الجيش المصري؛ لضاعت الدولة المصرية، وجمهور الكنبة عليه دور كبير في الفترة الحالية لاستكمال المعركة ومواجهة حروب الجيل الخامس الموجهة لهم".
وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا: "في أحلك ظروف مصر التي مررنا بها؛ الأطباء مكنوش عايزين يكشفوا على المرضى في المستشفيات عندما فقدت الدولة هيبتها في سنة حكم الإخوان، والسنة التي سبقتها".
وتابع: "لولا تلاحم جمهور الكنبة مع الجيش المصري؛ لضاعت الدولة المصرية، وجمهور الكنبة عليه دور كبير في الفترة الحالية لاستكمال المعركة ومواجهة حروب الجيل الخامس الموجهة لهم".