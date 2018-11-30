توفيق عكاشة: 7 قنوات إخوانية ممولة من قطر تصنع التوتر بمصر

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن كافة الدول العربية من المحيط للخليج بها توتر، مضيفا أن هناك 7 قنوات إخوانية ممولة من دولة الشيطان قطر، تصنع التوتر في مصر.



وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا: "في أحلك ظروف مصر التي مررنا بها؛ الأطباء مكنوش عايزين يكشفوا على المرضى في المستشفيات عندما فقدت الدولة هيبتها في سنة حكم الإخوان، والسنة التي سبقتها".



وتابع: "لولا تلاحم جمهور الكنبة مع الجيش المصري؛ لضاعت الدولة المصرية، وجمهور الكنبة عليه دور كبير في الفترة الحالية لاستكمال المعركة ومواجهة حروب الجيل الخامس الموجهة لهم".